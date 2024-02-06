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تقرير أممي: إسرائيل منعت وصول 56% من المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة في يناير

منذ 17 دقيقة
أطفال نازحون من غزة يحاولون الحصول على الطعام - فرانس برس

أطفال نازحون من غزة يحاولون الحصول على الطعام - فرانس برس

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عرقلت إسرائيل وصول أكثر من نصف المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة في يناير/كانون الثاني الماضي، وفق تقارير أممية.

وكشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتش) اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل منعت 56% من القوافل الإنسانية من الوصول إلى شمال غزة في يناير.

وجاء في تقرير المكتب: “في شهر يناير منعت السلطات الإسرائيلية وصول 56% من قوافل المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة (34 من أصل 61) ومنعت 25% من البعثات من الوصول إلى الجزء الأوسط (28 من أصل 114)”.

كما أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، أن البحرية الإسرائيلية التي تسيطر على المياه قبالة قطاع غزة قصفت قافلة مساعدات غذائية في غزة.

وكتب توماس وايت مدير “الأونروا” في غزة على موقع “إكس” اليوم الاثنين: “تعرضت هذا الصباح قافلة غذائية كانت تنتظر الانتقال إلى شمال غزة لنيران البحرية الإسرائيلية”.

وفي وقت سابق، أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأن 75% من سكان قطاع غزة (أكثر من 1.7 مليون شخص) نزحوا عن مناطقهم ويواجهون نقصا حادا في المياه والغذاء والأدوية والسكن.

    المصدر :
  • وكالات

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