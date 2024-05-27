تقرير أممي: 50% من سكان غزة بينهم 15,000 امرأة حامل معرضون للمجاعة

في ظل التدهور الإنساني المتسارع في قطاع غزة، يثير تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان جدلاً واسعاً، حيث يُنبّه إلى أن نصف سكان القطاع معرضون لخطر المجاعة الوشيكة، ومن بينهم نحو 15000 من النساء الحوامل.

وأضاف الصندوق، في منشور على حسابه عبر منصة “إكس”: “نصف سكان قطاع غزة معرضون لخطر المجاعة الوشيكة، بينهم نحو 15 ألف امرأة حامل، وهذا أمر لا يصدق، ويمكن تجنبه”.

وتابعت المنظمة الأممية: عندما تغلق أبواب المساعدات، تفتح أبواب المجاعة”.

وشددت على “ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في غزة، نظرا لحاجة سكانها الماسة إلى مساعدات إنسانية”.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.