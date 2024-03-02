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تقرير أممي: 63 امرأة يُقتلن يوميا في غزة

منذ 18 دقيقة
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اعتبرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي تعمل من أجل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة “حرب على النساء أيضا”.

وفي تقرير لها يوم أمس الجمعة، قدرت المنظمة أن 9 آلاف سيدة قُتلن في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وجاء في التقرير: “مع اقتراب الحرب على غزة من إتمام 5 أشهر، لا تزال النساء الغزاويات يعانين آثارها المدمرة، وبينما لا تستثني هذه الحرب أحدا، تظهر بيانات هيئة الأمم المتحدة للمرأة أنها تقتل وتصيب النساء بطرق غير مسبوقة”.

وأفادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن ما معدله 63 امرأة يقتلن كل يوم في غزة، من بينهن 37 أما، مما يترك أسرهن مدمرة وأطفالهن بلا حماية.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 30 ألف شخص قتلوا في الهجمات الإسرائيلية، معظمهم من الأطفال والنساء.

وتابع التقرير: “أفادت أكثر من 4 من كل 5 نساء (84 بالمائة) أن أسرهن تأكل نصف أو أقل من الطعام الذي اعتادت عليه قبل بدء الحرب”.

وأشارت الهيئة أيضا إلى أن 87 بالمئة من النساء في غزة يجدن صعوبة في الحصول على الغذاء مقارنة بالرجال.

وقالت: “تلجأ بعض النساء الآن إلى آليات تكيف مؤلمة، مثل البحث عن الطعام تحت الأنقاض أو في صناديق القمامة”.

وطالبت الهيئة بوصول مساعدات إنسانية فورية إلى غزة، ووضع حد “للقتل والقصف وتدمير البنية التحتية الأساسية”.

وأضافت: “ما لم يكن هناك وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، فسوف يموت عدد أكبر من الأشخاص في الأيام والأسابيع المقبلة”.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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