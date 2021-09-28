تقرير: أميركا وإسرائيل بحثتا سراً “الخطة ب” بشأن نووي إيران

كشف موقع “تايمز أوف إسرائيل” Times of Israel أن اجتماعاً عُقد في وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري، بين مسؤولي الأمن القومي الأميركي والإسرائيليين، ناقشوا خلاله ما يجب فعلُه إذا لم تعُد إيران إلى الاتفاق النووي.

وذكر أن المحادثات السرية ركّزت على “خطة ب” غير محدّدة، وفقاً لتقرير لم يوضح ماهيته.

ونُقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن الاجتماع كان الأوّل الذي تَعقد فيه مجموعة استراتيجية ثنائية خاصّة تهدف إلى التعاون لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، منذ أن تولى نفتالي بينيت والحكومة الإسرائيلية الجديدة السلطة في يونيو الماضي.

وكان موقع “أكسيوس” Axios الأميركي أكد أن الولايات المتحدة وإسرائيل أجرتا محادثات سرية حول إيران منذ نحو الأسبوعين لمناقشة “الخطة ب” المحتملة إذا لم يتم استئناف المحادثات النووية.

وبحسب “أكسيوس” فإن الاجتماع الثنائي عقد عبر مكالمة جماعية عبر الفيديو بقيادة مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ونظيره الإسرائيلي إيال هولاتا.

وأكد متحدث باسم البيت الأبيض لموقع “أكسيوس” أن الولايات المتحدة لا تزال منخرطة في المشاورات الجارية مع الحكومة الإسرائيلية حول مجموعة من القضايا المتعلقة بالتحدي الذي تمثله إيران.