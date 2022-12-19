تقرير أميركي جديد يكشف عن "فظائع" تعيشها السجينات الإيرانيات

مع استمرار الاحتجاجات الإيرانيّة الغاضبة منذ أربعة أشهر في أكثر من منطقة، ووسط مطالبات أميركية رسمية بضرورة الرد على جرائم النظام ضد شعبه، كشف تقرير أميركي جديد فظائع تعيشها السجينات الإيرانيات.

في التفاصيل، كشف تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، عن حالات الاعتداء الجنسي بحق سجينات إيرانيات، مشددًا على أن عناصر النظام الإيراني يرتكبون أفعالاً لا أخلاقية بحقهن.

اغتصاب ونزيف.. وأدلة

كما أوضح أن هناك امرأة عمرها 20 عامًا تعرّضت للاغتصاب بعدما اعتقلت بتهمة قيادة الاحتجاجات، ثم تم نقلها إلى مستشفى في كرج بسبب نزيف أصابها إلى أن احتجزت في السجن ثانية.

التقرير لفت أيضًا إلى وجود وثائق من منظمة هيومان رايتس ووتش‏، ومن منظمة العفو الدولية، تؤكد وقوع حالات تحرش واغتصاب بحق المتظاهرات في إيران.

أوضاع خطرة بسبب الاحتجاجات في إيران.. النظام يعترف

بدوره، أوضح مدير حملة حقوق الإنسان الإيرانية هادي قائمي، أن عناصر الأمن اعتقلت طفلة تبلغ من العمر 14 عامًا في طهران، تدعى معصومة لخلعها الحجاب في المدرسة، ونقلت بعد ذلك إلى المستشفى إثر اغتصابها وتعرضها لنزيف شديد قبل وفاتها.

فيما أكد المسؤول أن الضحية توفيت، واختفت والدتها بعد أن عزمت الإعلان عن قصة ابنتها.

تصوير عمليات الاغتصاب للابتزاز

يذكر أن التقرير الأميركي كان لفت إلى صعوبة تأكيد تقارير التحرش الجنسي جميعها ضد المتظاهرات الإيرانيات، بسبب شعور الضحايا بالخجل والخوف، لكن تقريرًا آخر لشبكة “سي إن إن” ذكر أنّ السلطات الإيرانية تقوم أحيانًا بتصوير عمليات اغتصاب المتظاهرات لإجبارهن على التزام الصمت.