تقرير استخباري: روسيا تستغل تفوقها العسكري للاستيلاء على سيفيرودونيتسك

قالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الأحد إن روسيا تستغل تفوقها الكبير في نسبة القوات والمدفعية للاستيلاء تدريجيا على أراض داخل وحول مدينة سيفيرودونيتسك الأوكرانية.

وأضافت الوزارة في أحدث إفادة مخابراتية لها على تويتر أن روسيا بدأت على الأرجح في الأسابيع الماضية في الاستعداد لنشر الكتيبة الثالثة من بعض التشكيلات القتالية.

ولا تزال روسيا تستغل تفوقها فيما يخص سلاح المدفعية، بينما أصدرت أوكرانيا دعوات استغاثة جديدة لـ“إمدادات عاجلة“ من الأسلحة من الغرب، حيث حذر المسؤولون من أن الحرب مع موسكو تتحول بسرعة إلى سلسلة من المعارك المدفعية التي تفضل القوات الروسية الأفضل تجهيزًا، وفق ما ذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية.

وقالت الصحيفة إن الإمداد الأوكراني ”المتناقص باستمرار“ من الأسلحة والذخيرة أصبح عاملا رئيسا يعيق جهود كييف للدفاع عن البلاد من الغزو الروسي، حيث تعزز ترسانة المدفعية الروسية المتفوقة قدرتها على الاستمرار في شن حملة عسكرية بدأت في فبراير.

وعلى الأرض، نقلت الصحيفة عن القوات الأوكرانية الموجودة على خط المواجهة في منطقة دونباس بشرق البلاد، أنهم ”تُركوا“ بمستويات منخفضة للغاية من الذخيرة في مواجهة نظيرتها الروسية التي ليس لديها نقص في الأسلحة.

وقالت الصحيفة إن ذلك يأتي بينما تستعد أوكرانيا لشن هجمات على المزيد من المدن الشرقية، حيث تزعم كييف أن موسكو تصطف لـ“تحقيق الأهداف التالية“ مع احتدام القتال من أجل السيطرة على مدينة سيفيرودونتسك المحورية والتي تشهد قتالا عنيفا بين الطرفين منذ ما يقرب من شهر.