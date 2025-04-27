تقرير بريطاني يكشف سبب انفجار بندر عباس

كشفت شركة “أمبري” البريطانية للأمن البحري، أن الانفجار الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي بمدينة بندر عباسجنوبي إيران، السبت، نتج عن “سوء التعامل مع شحنة من الوقود الصلب المخصص لصواريخ بالستية”.

وكان الإعلام الرسمي الإيراني نقل عن هيئة الجمارك في إيران، أن “الانفجار وقع على الأرجح بسبب تخزين مواد خطرة ومواد كيماوية في منطقة الميناء”.

وقتل ما لا يقل عن 18 شخصا وأصيب 800، في حصيلة جديدة أوردها التلفزيون الرسمي، الأحد، لانفجار أكبر ميناء تجاري في إيران.

وأوضح مراسل التلفزيون الرسمي في المكان: “تمت السيطرة على الحريق لكنه لم يُخمد بعد”، بينما يتصاعد دخان كثيف أسود من ورائه.

ورشت المروحيات والطائرات المياه على الحريق المستعر خلال الليل حتى صباح الأحد.

ووقع الانفجار بينما تجري إيران والولايات المتحدة الجولة الثالثة من المفاوضات، بشأن البرنامج النووي لطهران.

وأمر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بإجراء تحقيق لتحديد أسباب الكارثة.

وسيجري الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول الانفجار، لا سيما سببه والعدد الدقيق للضحايا، بمجرد الانتهاء من التحقيق، وفقا لتقارير وسائل إعلام محلية.

ويقع ميناء الشهيد رجائي في مدينة بندر عباس، بإحدى المناطق الاقتصادية المهمة في إيران، حيث يجري تداول أكثر من ثلث التجارة البحرية للبلاد.

وحسب وكالة أنباء “إرنا” الرسمية، فالميناء “أكبر وأكثر موانئ الحاويات في إيران تطورا، ويضم 12 رصيف حاويات و30 رافعة وأنواع التجهيزات المتطورة، ويؤدي دورا محوريا في الاقتصاد البحري للبلاد”.