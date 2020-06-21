تقرير : بولتون قد يقضي بقية حياته في السجن

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بات كتاب مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون الذي يهاجم فيه الرئيس دونالد ترامب وسياسته وعلاقاته الخارجية- متوافرا في المكتبات داخل الولايات المتحدة وسيبدأ بيعه الأسبوع المقبل، إذ طبعت منه 200 ألف نسخة، ونشرت أجزاء كبيرة منه في وسائل الإعلام الأميركية وفي باقي دول العالم.

قالت مجلة أمريكية، اليوم الأحد، جون بولتون قد يقضي بقية حياته في السجن في حال أدين من قبل محكمة فيدرالية بإفشاء معلومات سرية في كتابة الجديد حول الرئيس دونالد ترامب.

وكشفت مجلة ”أمريكان سبكتاتور“ في تقرير لها، أنه في حال تمت إدانة بولتون ”74 عاما“ وتأييد الحكم من قبل المحكمة العليا سيخسر كامل إيرادات مبيعات الكتاب في الولايات المتحدة وخارجها.

ووصفت المجلة وضع بولتون حاليا بـ ”المتزعزع“ بدعوى أن ليس له أي حليف الآن داخل الحزب الجمهوري الذي يتبع له ترامب؛ نظرا لأن الجمهوريين غاضبون بسبب إفشائه معلومات سرية في الكتاب الذي يتضمن 500 صفحة.

وقالت المجلة، إن الحزب الديمقراطي غاضب -أيضا- على بولتون بسبب نشره الكتاب ورفضه الإدلاء بشهادته ضد ترامب خلال مرافعات مجلس الشيوخ الأخيرة.

وأضافت ”بسن 74 عاما وفي حال أدين ببضع تهم جنائية، فإن بولتون قد يقضي بقية حياته في السجن… لكن قد يكون هناك صفقة وهي توجيه تهمة واحدة له مع حكم بالسجن لفترة محددة مقابل موافقته على تسليم جميع الأرباح المحققة من بيع الكتاب وهي صفقة تعتبر في صالح كلا الحزبين.“

ولفتت المجلة إلى أن بولتون يمكن أن يقضي بضع سنوات في السجن بموجب تلك الصفقة التي قالت، إنها ستفيد ترامب بشكل كبير قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وختمت المجلة تقريرها بالقول ”ينبغي على بولتون أن يدرك أنه لن يحقق أي مكاسب من محاكمة كاملة؛ لأنه من المستبعد أن يكسب العفو من أي رئيس ديمقراطي جديد وبالطبع ليس من ترامب في حال فاز بولاية ثانية.“