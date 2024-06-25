تقرير دولي: أكثر من نصف سكان غزة في مواجهة خطر مجاعة جدي

أظهر تقرير لمبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن خطر المجاعة لا يزال قائما بشدة في أنحاء قطاع غزة طالما استمر القتال بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) واستمرت القيود على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأفاد التقرير الذي اطلعت رويترز على نسخة منه قبل نشره اليوم الثلاثاء بأن أكثر من 495 ألف شخص، أو أكثر من خُمس سكان غزة، يواجهون مستويات كارثية هي الأخطر من انعدام الأمن الغذائي.

بدوره؛ المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة قال للجزيرة؛ إن المساعدات لم تدخل إلى قطاع غزة منذ نحو 50 يوما.

وأضاف “إن الاحتلال يمارس سياسة التجويع لتحقيق مكاسب سياسية”.

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