تقرير مسرّب للأمم المتحدة: "الأسوأ لم يأت بعد"!

تضمنت مسودة تقرير مسربة من الأمم المتحدة (UN) تحذيراً صارخاً بشأن تغير المناخ، بعنوان “الأسوأ لم يأت بعد”، مع توقع الجفاف والمجاعة والحرارة الشديدة طوال 30 سنة القادمة.

ومن المقرر أن يصدر التقرير، عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة (IPCC) في العام المقبل ، ولكن حصلت عليه صحيفة “ديلي ميل” من قبل وكالة فرانس برس (AFP) وترجمه فريق موقع “صوت بيروت إنترناشول”.

ينص هذا المشروع على أنّ الاحترار المطول حتى بعد 2.7 درجة فهرنهايت (1.5 درجة مئوية) يمكن أن ينتج عنه عواقب ” خطيرة تدريجياً ، طويلة تمتد إلى قرون ، وفي بعض الحالات ، لا رجعة فيها.’

ووفقاً للتقرير ، من المقرر أن تظهر هذه العواقب بحلول عام 2050 ومن المرجح أن تتسبب في مواجهة 130 مليون شخص في جميع أنحاء العالم للجوع المزمن ، و تعرض 350 مليون شخص إلى الجفاف وتعرض 420 مليون شخص آخرين لموجات حرارية شديدة والتي يمكن أن تكون قاتلة.

يقول التقرير: “الأسوأ لم يأت بعد ، مما يؤثر على حياة أطفالنا وأحفادنا أكثر بكثير من حياتنا”.

“تغير المناخ سيعيد تشكيل الحياة على الأرض بشكل أساسي في العقود القادمة ، حتى لو تمكن البشر من تخفيف انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحترار على كوكب الأرض.’

وتقول وكالة فرانس برس أنّ مسودة التقرير المكونة من 4000 صفحة قد تخضع لتغييرات طفيفة في الأشهر المقبلة حيث يحول الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ تحويله إلى ملخص تنفيذي رئيسي لصانعي السياسات.’

وقالت الأستاذة هيلين ماكجريجور من جامعة ولونغونغ في بيان: “إنّ مشروع تقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ ليس التقرير النهائي ، وبالتالي فإنه من غير المناسب بالنسبة لي التعليق على التقرير نفسه الآن.

تضيف “ومع ذلك ، بشكل عام ، فإنّ نقاط التحول المناخية مثيرة للقلق للغاية. أساساً، إنّ نقطة التحول هو التحول من حالة إلى أخرى مع مسار بطيء في كثير من الأحيان. إنّ ذوبان الصفائح الجليدية هو مثال على ذلك ، والذي يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى سطح البحر نتيجة لذلك.

كما أشارت إلى أن “تحمّض المحيطات في السابق هو مثال آخر، بحيث يظهر السجل الجيولوجي حدثاً تحمضياً كان قد حدث قبل 56 مليون عام ، وبأنه قد يحدث في غضون بضعة آلاف من السنين مقارنة بعملية التعافي التي قد تستغرق 200,000 عام.

“الرسالة التي علينا أن نفهمها هنا هي أنّ هناك حقاً عواقب وخيمة ومكلفة لزيادة مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. ومن مصلحتنا جميعاً الحد من الانبعاثات في أقرب وقت ممكن.’

ويحتوي التقرير على أربع مواضيع رئيسية ، حيث ذكر أولاً أنّ مناخ الأرض يتغير بالفعل مع درجتين فهرنهايت (1.1 C) من الاحترار.

هذا يتناقض مع النتائج السابقة التي ضمنت أنّ الحد من الاحترار إلى 3.6 درجة فهرنهايت (2C) في منتصف القرن التاسع عشر سيكون كافياً لإنقاذ كوكبنا.

ومع ذلك ، يشير التقرير إلى أننا نتجه إلى ارتفاع 5.4 درجة فهرنهايت (2C) “في أحسن الأحوال” في ظلّ الاتجاهات الحالية.

توقعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في الشهر الماضي، إمكانية بنسبة 40% بأن تتجاوز الأرض عتبة 2.7 درجة (1.5 درجة مئوية) لمدة عام واحد على الأقل بحلول عام 2026.

ولكن بالنسبة لبعض الحيوانات والنباتات ، سيكون الأوان قد فات.

ويشير التقرير بأنه: “حتى عند 1.5 درجة مئوية من الاحترار ، ستتغير الظروف إلى ما هو أبعد من قدرة العديد من الكائنات الحية على التكيف”.

كشفت الأكاديمية الأسترالية للعلوم في أبريل أنه إذا استمرت درجات الاحترار 2.7 F (1.5 C) ، فإنّ أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم سيهلك في نهاية المطاف بحلول 2025… أما الموضوع الثاني فهو التأثير الذي سيكون لذلك على البشر الذين يعيشون على الأرض.

ويضيف التقرير بأن الملايين سيواجهون الجوع ونقص المياه والحرارة الشديدة والكوارث الطبيعية، كما أنّ المدن الساحلية هي الأكثر عرضة لخطر تغير المناخ ، مما سيهدد الملايين من الناس بالفيضانات وزيادة العواصف المتكررة.

ويحذر التقرير :”من المتوقع أن تزيد تكاليف التكيف لأفريقيا بعشرات المليارات من الدولارات سنوياً مع ارتفاع درجات الحرارة أكثر من درجتين”.

ويسلط التقرير الضوء أيضاً على عدد من عتبات النقاط التي لا عودة فيها، وقد تم العثور على ما يقرب من 12 نقطة تحول في درجات الحرارة في النظام المناخي.

وتشمل هذه النقاط، ارتفاع في درجة الحرارة 3.6 درجة (2 درجة مئوية) ، وهو ما يكفي لإذابة الأنهار الجليدية في جرينلاند والقطب الشمالي الغربي.

كما كشفت دراسة نشرت في أيار أنّ الغطاء الجليدي في غرينلاند ، ثاني أكبر صفيحة جليدية على هذا الكوكب ، يقترب من الوصول إلى نقطة اللاعودة مع ” الذوبان المتسارع.’

وإذا كانت العلامات المقلقة في هذه المنطقة ستحدث للغطاء الجليدي بأكمله ، مما يؤدي إلى إذابته تماما ، فقد يؤدي ذلك في النهاية إلى رفع مستويات سطح البحر العالمية بمقدار 23 قدماً (7 أمتار).

كما تسلط المسودة الضوء على نقاط التحول التي يمكن أن تتسبب في خروج أطنان من الكربون من التربة الصقيعية في سيبيريا ، مما يضيف إلى حرارة عالمنا.

وقال البروفيسور وليام لورنس ، مدير مركز علوم البيئة والاستدامة الاستوائية (TESS) في جامعة جيمس كوك ، في بيان: “الشيء المخيف حول نقاط التحول هو أنها غالباً ما تكون” مجهولة وغير معروفة ” ، فهي تغييرات بيئية مفاجئة وكارثية تأتي من العدم وتصفعنا في مؤخرة الرأس.

على سبيل المثال ، إنّ غابات الأمازون المطيرة ، حيث أعمل ، تعاني بشدة من الجفاف الغريب في السنوات الأخيرة. يتم تحريك هذا الجفاف من قبل البحار الأطلسية الدافئة بشكل استثنائي، التي تدفع الرياح الحاملة للأمطار بعيداً عن الغابات المطيرة، مما أسفر عن مقتل مئات الملايين من الأشجار وتسبب بحرائق شديدة للغابات.

لم يتوقع أحد هذا النوع الجديد من الجفاف القاتل في الأمازون، لكنه هنا الآن. الاحترار العالمي لا يؤثر فقط على الأجزاء الباردة من العالم.، بل إنه يعطل المناخ والبيئة لأكبر الغابات المطيرة في العالم ، مع آثار خطيرة بالنسبة لنا جميعاً… أما الموضوع الأخير فهو أنه من أجل استعادة عالمنا من تغير المناخ ، نحتاج إلى تبني “التغيير التحويلي”.

ويشمل ذلك حماية واستعادة النظم الإيكولوجية للكربون الأزرق ، وعشب البحر وغابات المانغروف على سبيل المثال ، التي تحمي المناطق الساحلية من الفيضانات وتوفر الأمن الغذائي.

وكُتب في المسودة: “نحن بحاجة إلى تغيير تحويلي يعمل على العمليات والسلوكيات على جميع المستويات: الأفراد والمجتمعات والأعمال والمؤسسات والحكومات” … يجب علينا إعادة تحديد طريقة حياتنا والاستهلاك.