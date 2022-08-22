تقرير يتحدّث عن هجوم روسي كبير على أوكرانيا.. ما علاقة بيلاروسيا؟

رجّح تقرير صادر عن مجموعة استخبارات عسكرية مستقلة، أنّ روسيا تكدّس صواريخ في بيلاروس، استعدادًا لشن هجوم كبير على أوكرانيا، في وقت حذّر فيه الرئيس الأوكراني، الأحد، من إجراء روسي “استفزازي” في عيد استقلال أوكرانيا.

ونقل موقع “بيزنس إنسايدر”، الأحد، عن المجموعة البيلاروسية “هاجون” (Hajun)، التي نشرت التقرير على “تلغرام” قولها إنها لاحظت تراكم الأسلحة في قاعدة “زيابروفكا” (Zyabrovka) الجوية في بيلاروس من خلال مراقبة صور أقمار اصطناعية.

صور الأقمار الاصطناعية من شركة “ماكسار” (Maxar Technologies) أشارت إلى وجود 10 إلى 14 نظام دفاع جوي من طراز (S-400 Triumph)، و3 رادارات (KASTA-2E2) و(48Y6 Podlet)، ونظامين للدفاع الجوي “بانتسير” (Pantsir) في المطار، بحسب المجموعة.

وفي وقت سابق، حذّر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، المواطنين من أن روسيا ربما تخطط لشن هجوم كبير قبل احتفالات أوكرانيا بعيد استقلالها، الأربعاء المقبل.

وتستعد البلاد للاحتفال بمرور 31 عاما على التحرر من الحكم السوفيتي في 24 آب.

ونقلت رويترز عن زيلينسكي قوله في خطابه الليلي بالفيديو، السبت، إنه “يجب أن ندرك جميعًا أن روسيا قد تحاول هذا الأسبوع القيام بشيء قبيح بشكل خاص، وشيء شرير بشكل خاص”.

وأضاف “علينا أن نكون أقوياء بما يكفي لمقاومة كل الاستفزازات” و”جعل المحتلين يدفعون ثمن إرهابهم”.