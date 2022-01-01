تقرير يكشف عن حجم الدعم العسكري الليبي بعهد القذافي للجيش الجمهوري الإيرلندي المؤقت

كشفت أوراق رسمية سرية عن “تفاصيل مذهلة عن قوة الدعم الذي تلقاه الجيش الجمهوري الإيرلندي المؤقت من ليبيا في عهد الزعيم الراحل معمر القذافي”، بحسب موقع “أيريش سنترال”.

وفي الأوراق السرية التي كشف عن تفاصيلها لأول مرة الأسبوع الماضي، أشار ملف سري إلى أن “الليبيين أرسلوا ست شحنات أسلحة ومساعدات مالية تبلغ قيمتها حوالي 12 مليون دولار (حوالي 40 مليون يورو من أموال اليوم)، شملت شحنات الأسلحة أكثر من 1.5 مليون طلقة من عدة أنواع من الذخيرة، و560 بندقية هجومية من طراز “كلاشينكوف”، ومدافع رشاشة ثقيلة، وصواريخ “سام -7″، وقاذفات صواريخ “آر بي جي”، وأكثر من 100 لغم مضاد للدبابات، ومتفجرات “سيمتكس” البلاستيكية القاتلة الصنع التشيكية، وفق “أيريش سنترال”.

ووردت هذه التفاصيل في ملف “غاردا” (دائرة الشرطة الوطنية لجمهورية إيرلندا)، تم تقديمه إلى وزارة العدل في 12 يونيو 1992.

هذا وقال رئيس الوزراء البريطاني آنذاك، جون ميجور، في اجتماع دبلن مع رئيس الوزراء الإيرلندي تشارلز هوغي، في 4 ديسمبر 1991، إنه “من الواضح أن ليبيا كانت وراء تفجير لوكربي على طائرة بان أمريكان في ديسمبر 1988 والذي قتل فيه 277 شخصا”، وخلال المناقشات بين الزعيمين حول ما يجب فعله بشأن القذافي، حذر هوغي ، بحسب الملفات، من أن “المشكلة أن القذافي مجنون”، وفق الموقع الإيرلندي.