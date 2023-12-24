الأحد 11 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 24 ديسمبر 2023 |
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تقرير يكشف فضيحة.. دبابة إسرائيلية قتلت 12 مستوطناً في السابع من أكتوبر!

منذ 41 دقيقة
قصف طال مستوطنة بئيري في السابع من أكتوبر

قصف طال مستوطنة بئيري في السابع من أكتوبر (رويترز)

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كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن 12 إسرائيليا قتلوا في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بقذائف دبابة استهدفت منزلهم بمستوطنة بئيري، رغم معرفة جيش الاحتلال الإسرائيلي بوجودهم داخل المنزل.

كما وثقت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية في تقرير استقصائي مقتل مدنيين إسرائيليين بمنزل أمر قائد عسكري إسرائيلي بقصفه بدبابة، في مستوطنة بئيري.

وقالت الصحيفة ضمن تقرير مطول استمر إعداده 10 أسابيع، وشمل مقابلة 80 إسرائيليا من المستوطنة، وتحليل عشرات مقاطع الفيديو مع حالة من الفوضى العسكرية، تم فجأة تعيين الجنرال باراك حيرام مسؤولاً عن الجهود الإسرائيلية لاستعادة بئيري والمنطقة المحيطة بها.

في السياق، أظهر تقرير لصحيفة “هآرتس”، الإسرائيلية، الشهر الماضي، أن مروحية عسكرية إسرائيلية أطلقت النار على إسرائيليين من المشاركين في حفل نظم قرب كيبوتس رعيم في غلاف قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكرت “هآرتس” أن تقييمات المؤسسة الأمنية أظهرت أن مروحية قتالية تابعة للجيش الإسرائيلي وصلت إلى مكان الحفل، وأطلقت النار على منفذي هجمات هناك، وكما يبدو أصابت أيضا بعض المشاركين في المهرجان (في إشارة إلى الإسرائيليين).

وأوضحت أن التقييم الأمني استند إلى التحقيقات التي تجريها الشرطة الإسرائيلية مع مسلحي حماس الذين اعتقلتهم إسرائيل.

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