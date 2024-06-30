تقسيم غزة إلى جزر.. خطط إسرائيلية لليوم التالي بعد الحرب

نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريرا لتصورات قطاع غزة الفلسطيني ما بعد الحرب، يشير إلى إمكانية تقسيمه لمناطق أمنية تشبه الجزر المنفصلة أو الفقاعات. وذلك بعد أن اقترح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، خطة لليوم التالي بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة تقضي بتقسيمه إلى 24 منطقة إدارية.

وتعتمد الخطة التي تلقى رواجا في أوساط الحكومة الإسرائيلية والجيش، على إنشاء ما يشبه “الجزر” أو “الفقاعات” داخل غزة، وهي عبارة عن مناطق محددة جغرافيا يمكن للفلسطينيين غير المرتبطين بحماس العيش فيها بشكل مؤقت، بينما يقوم الجيش الإسرائيلي بتطهير ما تبقى من المسلحين.

وأفكار الخطط والمقترحات تأتي من مجموعات غير رسمية من ضباط متقاعدين، ومراكز أبحاث وأكاديميين وسياسيين، ومناقشات تجري داخل الجيش، إذ يعملون في مجموعات لتقديم “خطط تفصيلية” لما يسمى ب”اليوم التالي” لانتهاء الحرب في غزة، بحسب “وول ستريت جورنال”.

من جانبه يقترح (زيف) وهو من بين الذين أشرفوا على خروج إسرائيل من غزة في 2005 أن يتمكن الفلسطينيون المستعدون للتنديد بحماس للعيش في جزر برية محاصرة بسياج يحرسها الجيش الإسرائيلي، بما يمنحهم الحق في إعادة بناء منازلهم.

وأوضحت مصادر مطلعة للصحيفة الأميركية أن هذه الخطط تهدف إلى العمل مع الفلسطينيين الذين لا ينتمون لحماس، من أجل إقامة مناطق معزولة في شمال غزة، ويقوم هؤلاء في المناطق التي تعتقد إسرائيل أن حماس لا تسيطر عليها، بتوزيع المساعدات وتولي واجبات مدنية.

كما أشاروا إلى أنه في نهاية المطاف “يتولى تحالف من الولايات المتحدة ودول عربية إدارة العملية”.

فيما يدعم أعضاء في حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خطة تركز على الأمن وتقسيم غزة إلى نصفين بممرين يمتدان من شرقها إلى غربها، ما يسمح للجيش بشن غارات وهجمات “عندما يرى ذلك ضروريا”.

حقائق “قاسية”

ومقترحات “اليوم التالي” في غزة حتى الآن، تكشف حقائق “قاسية”، إذ إنها قد تفضي إلى بقاء المدنيين الفلسطينيين محاصرين إلى أجل غير مسمى في مناطق أصغر في القطاع بينما يستمر القتال، وأن يبقى الجيش الإسرائيلي منخرطا في عمليات في القطاع لسنوات حتى يتم القضاء على حماس، بحسب الصحيفة.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة “واشنطن بوست” Washington Post، يوم الجمعة، عن اقتراح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لخطة اليوم التالي في قطاع غزة تقضي بتقسيمها إلى 24 منطقة إدارية.

كما اقترح غالانت تشكيل قوة محلية في شمال غزة تتولى توزيع المساعدات في قطاع غزة.

وبحسب الصحيفة الأميركية فإن مسؤولي إدارة بايدن يدعمون الفكرة لكنهم يشككون في إمكانية نجاحها بسرعة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، لغالانت مؤخرا ضرورة أن تضع إسرائيل بسرعة خطة قوية لما بعد الحرب في غزة وتتأكد من عدم تفاقم التوتر مع جماعة حزب الله على الحدود الشمالية لإسرائيل.

وكانت العديد من السيناريوهات طرحت في الأروقة الدولية حول مرحلة ما بعد الحرب، من بينها عودة السلطة الفلسطينية إلى حكم القطاع، مع تعديلات عليها أو تسليم الحكم لحكومة تكنوقراط، أو حتى إشراف مصري مع قوة سلام دولية لحفظ الأمن على الأرض، إلا أن أياً منها لم ينل نصيبه من التوافق الدولي والإقليمي بعد.