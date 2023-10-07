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تقليص ساعات الكهرباء في غزة إلى 4 ساعات فقط

منذ 49 دقيقة
آخر تحديث: 7 - أكتوبر - 2023 7:33 مساءً
تقليص ساعات الكهرباء في غزه إلى 4 ساعات فقط

تقليص ساعات الكهرباء في غزه إلى 4 ساعات فقط

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أصدرت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، مساء السبت، توضيحًا للمواطنين بخصوص حالة الكهرباء، في ظل الأحداث الجارية وعمليات القصف الإسرائيلي المتواصلة.

وأكدت كهرباء غزة، بأن جميع الخطوط والمغذيات من داخل الأخضر متعطلة منذ صباح يوم السبت بسبب الأوضاع الامنية الراهنة، وأن الاعتماد الحالي لقطاع غزة هو من خلال محطة التوليد بواقع طاقة قرابة (60) ميجاوات، وهو الامر الذي انعكس بشكل مباشر على جدول التوزيع بحيث أصبحت الامدادات (4) ساعات وصل خلال اليوم.

وأضافت: “تعمل طواقم الشركة منذ ساعات الصباح الأولى بشكل مكثف للمحافظة على استقرار التيار وتوفيره بالقدر المتاح مع تأكيدها بأن طواقمها تعاملت مع عشرات إشارات الصيانة وهي لن تدخر جهدا في سبيل مساعدة أبناء شعبنا في تلك الظروف”.

ووجهت كهرباء غزة، دعوتها للمواطنين بضرورة الاستثمار الأمثل لكميات الطاقة المتاحة خلال هذه الظروف الاستثنائية، كما توجه دعوتها بضرورة التخلي عن أي مخالفات أو تعديات على الشبكة من قبل بعض المواطنين لتمكين الشركة من توصيل المتاح من الكهرباء للجميع.

وأردفت: “إن الشركة تنظر بخطورة بالغة لتداعيات تعطل الخطوط التي تقدر طاقتها ب(120) ميجاوات، حيث أن ذلك الأمر سيفاقم العبء والضغط على قطاع الكهرباء والطاقة، والتأثير على أغلب القطاعات الحيوية في غزة ومن أبرزها قطاع الصحة والمياه والبيئة والصرف الصحي والخدمات العامة”.

ونوهت بأن نسبة العجز الكهربائي تصل لقرابة (80%)، وهو الأمر الذي يدعونا لتوجيه نداء عاجل للمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للتدخل السريع والعاجل لوقف انهيار وشيك للقطاعات الحيوية ومفاقمة الوضع الإنساني في قطاع غزة.

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