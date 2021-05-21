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تقليص مقترح حزمة البنية التحتية في أميركا إلى 1.7 تريليون دولار

21 - مايو - 2021
جو بايدن

جو بايدن

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أكد البيت الأبيض أمس الجمعة، أنه قد قام بتقليص قيمة مشروع قانون البنية التحتية الذي يقترحه إلى 1.7 تريليون دولار من 2.25 تريليون دولار، وذلك كاقتراح مضاد لحزمة طرحتها مجموعة من النواب الجمهوريين.

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إلى أن المقترح الجديد سينشر في وقت لاحق أمس، وقالت إن بعض الجوانب التي أزيلت من هذا المقترح ستجد مكاناً لها في مشروعات قوانين أخرى.

ولكن مصدراً مطلعاً على المحادثات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن المقترح، قال إن “الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي لا يعتبرون أن المقترح بقيمة 1.7 تريليون دولار، يشكل تحسناً كبيراً عن المقترح السابق الأعلى قيمة الذي طرحه من قبل الرئيس جو بايدن”.

    المصدر :
  • رويترز

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