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تقييمات الناتو تكشف خسائر بشرية هائلة لروسيا في صراع أوكرانيا

3 - أبريل - 2025
عناصر من الجيش الروسي

عناصر من الجيش الروسي

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كشف مسؤول رفيع المستوى في حلف شمال الأطلسي (الناتو) الخميس إن روسيا تكبدت خسائر بشرية بلغت نحو 900 ألف جندي منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا قبل أكثر من ثلاث سنوات.

ووفقاً لتقييمات حلف الناتو الرسمية، قُتل ما يصل إلى 250 ألف جندي في الصراع الذي بدأ في 24 فبراير (شباط) 2022.

وأفاد تقييم لحلف شمال الأطلسي بأن “الوضع في ساحة المعركة لا يزال صعباً للغاية”.

قال المسؤول لوكالة الأنباء الألمانية على هامش اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي في بروكسل: “بينما لا نتوقع انهياراً كبيراً لخطوط الدفاع الأوكرانية في الأشهر المقبلة حتى إذا واصلت موسكو التقدم، فإننا نعتقد أن روسيا ستواصل زيادة الضغط على طول خطوط الجبهة الأمامية وعلى أوكرانيا بشكل عام”.

وقال المسؤول إن روسيا تواصل استراتيجيتها القائمة على “خسائر كبيرة مقابل مكاسب بطيئة”، في معرض إشارته إلى المكاسب الإقليمية الأخيرة التي حققتها القوات الروسية في شرق أوكرانيا، بما في ذلك في توريتسك وقرب بوكروفسك.

ووفقاً للمسؤول، فقد تكبدت روسيا 35140 قتيلاً في شهر فبراير (شباط) من هذا العام وحده.

    المصدر :
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