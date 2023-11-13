تكريماً لأرواح موظفيها.. الأمم المتحدة تُنكس أعلامها

نُكست الأعلام على مقار الأمم المتحدة في كل أرجاء العالم، الاثنين، ودعي الموظفون إلى الوقوف دقيقة صمت على أرواح عشرات من موظفيها الذين قضوا في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الوقوف دقيقة صمت عند الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت المحلي في كل دولة للمنظمة مكتب تمثيل فيها.

كذلك نُكس علم الأمم المتحدة باللونين الأزرق والأبيض في بانكوك وطوكيو وبكين.

وفي جنيف، ثاني أكبر مركز للأمم المتحدة بعد نيويورك، نُكست أعلام الأمم المتحدة في الصباح ولم ترفع المنظمة أيًا من أعلام الدول الأعضاء فيها البالغ عددها 193 دولة، على طول الطريق الرئيسي أمام المبنى الضخم.

ودُعي موظفو المنظمة الأممية إلى الوقوف دقيقة صمت “على انفراد”، وفق الناطق باسم الأمم المتحدة في جنيف، رولاندو غوميز.

يأتي ذلك غداة إعلان الأمم المتحدة تسجيل “عدد كبير من القتلى والجرحى.. في القصف” الذي تعرض له مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في غزة.

وأظهرت مشاهد فجوة في باحة مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) في بيت لاهيا في شمال قطاع غزة.

وأعلنت الأونروا الجمعة أن أكثر من 100 من العاملين لديها قتلوا في قطاع غزة منذ بدء الحرب.

وتقصف إسرائيل قطاع غزة دونما هوادة منذ خمسة أسابيع ردا على هجوم حركة حماس المباغت داخل أراضيها في السابع من أكتوبر.

بحيث أعلنت حكومة حماس الأحد أن 11 ألفا و180 فلسطينيا قتلوا في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، بينهم 4609 أطفال و3100 امرأة، فضلا عن إصابة 28 ألفا و200 شخص.

فيما قتل في الهجوم نحو 1200 شخص غالبيتهم من المدنيين في إسرائيل فيما احتجزت حماس نحو 240 أسيرا بحسب السلطات الإسرائيلية.