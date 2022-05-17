تكلفة باهظة.. خسائر روسيا بـ”معركة النهر” في أوكرانيا

وصفت صحيفة “الجارديان” البريطانية، حصيلة محاولات روسيا عبور نهر دونيتس بإقليم دونباس بشرق أوكرانيا بأنه “معركة عالية التكلفة”.

وقالت إن صور الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة فوق بيلوهوريفكا تروي قصة التكلفة الباهظة والدمار الي لحق بعشرات الدبابات الروسية، ومركبات المشاة القتالية، وبعضها غرق في مياه نهر دونيتس جراء تحطم الجسر العائم.

ووصفت صحيفة “الجارديان” البريطانية، حصيلة محاولات روسيا لعبور النهر، بأنه “جزء من هجومها باهظ الثمن في الشرق، وكان بمثابة صاعقة لها، حيث كلفها أكثر من 458 قتيلا، وتدمير ما يصل إلى 80 مركبةط، بحسب تقديراتها، رغم عدم تأكيد أي عدد للضحايا حتى الآن.

وتضيف أنه :” تواصل روسيا اخفاء حجم خسائرها في أوكرانيا، ورغم ذلك يتم تسريب مزيد من المعلومات، ما يغضب عائلات الجنود الروس ويثبط عزيمة المؤيدين السابقين للحرب بأوكرانيا”.

“أنظر إلى حكومتي بشكل مختلف تماما منذ بداية الحرب”، هكذا قالت تاتيانا أفريمينكو (39 عاما)، التي كان ابنها نيكيتا، مجندا على الطراد “موسكفا” قبل غرقه جراء هجوم صاروخي أوكراني منذ نحو شهر.

ولازالت تاتيانا تبحث عن ابنها. وقالت: “هناك بعض الأمور القاسية للغاية التي أود قولها عن قيادتنا، لكن الأفضل ألا أقولها لأنهم سيسجونني بسببها.”

وفي الشرق الأوكراني الذي تسيطر عليه روسيا، شكت زوجات المقاتلين أمام الكاميرات من أن أزواجهن تم تركهم مع تقهقر الجنود الروس عبر الحدود قرب خاركيف، وفقا لصحيفة ” الجارديان”.

وقالت كييف إنها “لديها رفات آلاف من الجنود الروس، لكن موسكو لن تقبلهم لأن هذا سيجبرها على الاعتراف بحصيلة الضحايا المرتفعة في الحرب”.

وأشارت “الجارديان” إلى أن روسيا واصلت التستر على خسائرها أو التقليل منها خلال الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر في أوكرانيا.

وبعد شهر على غرق موسكفا، أكدت الحكومة الروسية فقط مقتل أحد أفراد الطاقم وقالت إن 27 آخرين في عداد المفقودين.

لكن تقول عائلات أفراد طاقم الطراد إن حصيلة الضحايا قد تصل إلى 200، وكثيرون منهم لم يتلقوا أي تأكيد بشأن ما حدث لأزواجهم وإخوتهم وأبنائهم.

ويم الأحد الماضي، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن الجيش الأوكراني تمكن من صد محاولات القوات الروسية، لعبور نهر استراتيجي في إقليم دونباس شرقي البلاد، حيث تركز موسكو عملياتها العسكرية هناك منذ بدء الحرب.

وجاء التأكيد البريطاني فيما نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية صورا على حسابها في “تويتر”، تظهر جسرا عائما جرى تدميره ومركبات عسكرية متفحمة، على مقربة من نهر سيفيرسكي دونيتس غربي دونيتسك.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية، التي تراقب الحرب عن كثب، في بيان، أن “روسيا خسرت عددا مهما من عناصر العمليات المدرعة، فضلا عن فقدان تجهيزات الجسر العائم” الذي هدفت منه لعبور النهر.