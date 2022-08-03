الأربعاء 5 محرم 1444 ﻫ - 3 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تكليف هادي العامري التفاوض مع مقتدى الصدر

منذ 5 دقائق

قيس الخزعلي وهادي العامري في المنطقة الخضراء

A A A
طباعة المقال

ليوم الخامس على التوالي، لا يزال أنصار الصدر يعتصمون داخل مبنى البرلمان مطالبين بحل البرلمان و انتخابات جديدة.

بحيث أفادت مصادر عراقية، الأربعاء، بأن الإطار التنسيقي الموالي لإيران في العراق كلف زعيم كتلة الفتح هادي العامري التفاوض مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وفي بيان صادر عن العامري، أشار زعيم كتلة الفتح إلى ضرورة التهدئة لحل الأزمة العراقية الحالية، معربا عن تأييده لدعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى حوار عراقي شامل.

وختم البيان بالتشديد على أهمية التوصل إلى مخرج يرضي كل الأطراف العراقية.

يأتي ذلك فيما بحث رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي التطورات السياسية الأخيرة، وضرورة التزام التهدئة والركون إلى حوار يؤسس لخريطة طريق واضحة وتم التأكيد على أهمية تكاتف الجميع ورصّ الصف الوطني وتمتين الجبهة الداخلية.

هذا، ورحبت بعثة الأمم المتحدة في العراق من جهتها بدعوات الحوار، داعية القادة السياسيين إلى تغليب المصلحة الوطنية والتوصل إلى حلول عاجلة للأزمة الحالية.

وقالت البعثة في بيان إن الحوار بين الأطراف العراقية أصبح الآن “أكثر إلحاحا من أي وقت مضى”، وأن الأحداث الأخيرة أظهرت “خطر التصعيد وسط أجواء سياسية متوترة”.

    المزيد من أخبار العالم

    عناصر تنظيم القاعدة
    بعد مقتل الظواهري من يستطيع أن يملأ هذا الفراغ للجماعة ؟
    جو بايدن
    طبيب البيت الأبيض: فحوصات كوفيد-19 للرئيس الأمريكي جاءت إيجابية مجددا
    توماس باركين رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في ريتشموند
    توماس باركين: نحن ملتزمون بإعادة التضخم إلى مستوى 2%

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشعب اللبناني يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية
    مفاجأة من البنك الدولي.. لبنان الأول عالمياً!!
    السفارة البريطانية في بيروت
    بيان للسفارة البريطانية في لبنان عن تقديم طلبات منح جامعية
    حسن نصرالله
    نصرالله يخشى من طعنة سورية.. وخوف من "بيعة" روسية - إسرائيلية