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تكهنات حول منشأة كورية شمالية غامضة

منذ 57 دقيقة
محطة نووية كورية شمالية- أرشيفية

محطة نووية كورية شمالية- أرشيفية

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قال تقرير جديد اطلعت عليه وكالة “رويترز”، إن محللين بالاعتماد على صور للأقمار الصناعية، يعتقدون أن منشأة كورية شمالية غامضة ربما تنتج مكونات تستخدم في صناعة القنابل النووية.

ووردت أول إشارة إلى مجمع مباني “كانجسون” في ضواحي جنوب غربي العاصمة، بيونغ يانغ، في عام 2018، من قبل فريق محللين على أنه موقع محتمل لمنشأة لتخصيب اليورانيوم، سرا لاستخدامه في صنع قنابل نووية.

لكن التقرير الذي اطلعت عليه “رويترز” قبل نشره اليوم الجمعة، يوضح أن “صور الأقمار الصناعية تظهر أن المنشأة تصنع مكونات أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم وليس القيام بعمليات التخصيب”.

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