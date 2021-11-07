تلقوا تدريباتهم في لبنان.. الموساد يكشف شبكة اغتيالات في إفريقيا!

أحبط جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الموساد، سلسلة عمليات إيرانية كانت تهدف لاغتيال سياح ورجال أعمال إسرائيليين في تنزانيا وغانا والسنغال، في إفريقيا، وفق ما أعلنت القناة “12” الإسرائيلية.

وأضافت القناة أن “‏المشترك بين المشتبه بهم في محاولة تنفيذ العمليات أنهم تلقوا تدريبات في لبنان وجندوا من قبل “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني”.

ونقلت مصادر صحفية، أن المشتبه بهم تم اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية في البلدان المشار إليها.

يشار إلى أنه وفي الرابع من أكتوبر الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس “إحباط عملية عدوانية شنتها إيران ضد أهداف إسرائيلية في قبرص”.

وكتب غانتس آنذاك في تغريدة عبر “تويتر”: “تم إحباط عملية عدوانية أخرى شنتها إيران ضد أهداف إسرائيلية في قبرص. لا تزال إيران تشكل تحديا عالميا وإقليميا وأيضا تحد لإسرائيل.. سنواصل العمل لحماية مواطنينا وأمن دولة إسرائيل في كل مكان وفي مواجهة أي تهديد”.

هذا وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن “محاولة اغتيال الملياردير الإسرائيلي، تيدي ساغي، في قبرص، كانت محاولة إيرانية لاستهداف رجال أعمال إسرائيليين”.

من جانبها، نفت السفارة الإيرانية في قبرص مزاعم إسرائيل عن تدبير إيران محاولة لمهاجمة إسرائيليين بالجزيرة، مؤكدة أن هذه المزاعم “لا أساس لها”.