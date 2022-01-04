تل أبيب بصدد السماح للأمريكيين من أصول فلسطينية بدخول إسرائيل

أعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد أن “إسرائيل على استعداد للسماح للفلسطينيين من حملة الجنسية الأمريكية بالدخول إلى أراضيها كما هو الحال بالنسبة لأي مواطن أمريكي”.

وأوضحت شاكيد أن “هذا القرار يأتي في إطار اتفاق يعفي المواطنين الإسرائيليين من ضرورة استصدار فيزا للولايات المتحدة”، مرجحة توقيع هذا الاتفاق بعد حوالي سنة.

وفي غضون ذلك صادقت لجنة برلمانية على توسيع الحالات التي يسمح فيها لأشخاص من جنسيات دول مصنفة بحمراء بالدخول إلى إسرائيل شرط أن يكون لهم في البلاد أقارب من الدرجة الأولى.

ورجحت ايلانا غينس رئيسة هيئة صحة الجمهور في وزارة الصحة أن يتم الأسبوع المقبل إلغاء تصنيف دول “حمراء” إذ أنه “لا مبرر بتصنيف دول توجد فيها نسبة مرضية مشابهة لما يسجل في إسرائيل”.