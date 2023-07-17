تمتد حتى أغسطس.. موجة حر جديدة تهدد منطقة البحر المتوسط

قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، الاثنين، إن من المتوقع أن تشتد موجة الحر التي تؤثر على منطقة البحر المتوسط ​​بحلول منتصف الأسبوع الجاري وإن من المرجح أن تستمر هذه الموجة حتى أغسطس آب في بعض الأماكن.

وأضافت المنظمة التابعة للأمم المتحدة على موقعها على الإنترنت “من المتوقع أن تشتد الحرارة بحلول منتصف الأسبوع (19 يوليو) في أنحاء من منطقة البحر المتوسط ​منها اليونان وتركيا… ومن المرجح استمرار ذلك في أغسطس آب”.

50 درجة

توقع خبراء أن تتجاوز درجات الحرارة 50 درجة مئوية في منطقة البحر الأبيض المتوسط بحلول منتصف القرن، وأنه من المحتمل حدوث ارتفاعات فوق 45 درجة مئوية سنويا، بحلول عام 2100، وفق مجلة إيكونوميست.

وكانت منطقة البحر الأبيض المتوسط قد شهدت موجة حارة أعلى من المعتاد، في أبريل، بنسبة 20 درجة مئوية، شملت الجزائر والمغرب والبرتغال وإسبانيا.

ويزداد الاحتباس الحراري في أوروبا بنسبة تبلغ ضعف المعدل العالمي، وفق فرانس برس نقلا عن خبراء.

الجدير بالذكر أن عشرات الملايين من الأشخاص تعرضوا، مؤخرا، لموجة حر شديدة في نصف الكرة الشمالي مع حرائق عنيفة في كاليفورنيا، بينما تشهد آسيا أحوالا جوية سيئة بشكل استثنائي، في تجل جديد لظاهرة الاحتباس الحراري.

وفي الولايات المتحدة، حذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية (NWS) من موجة حر شديدة وخطيرة للغاية تضرب غرب البلاد في نهاية وبعض المناطق في الجنوب.

وفي كندا، يستمر عدد الحرائق في الازدياد، لاسيما في غرب البلاد، حيث تم تسجيل مئات الحرائق في أيام قليلة بسبب العواصف الرعدية.

وقال مركز الأرصاد الجوية الإيطالي إنه يخشى “موجة حرارة صيفية هي الأشد وواحدة من أشد موجات الحرارة على الإطلاق”.

وتطال موجة الحر ألمانيا أيضا، حيث سُجلت أعلى درجات الحرارة في البلاد في مدينة موهرندورف كلاينسيباخ في بافاريا وبلغت 37.9، بينما بلغت 35 درجة مئوية في برلين، و34 درجة مئوية في ميونيخ.