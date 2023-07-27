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تمديد أوكرانيا للأحكام العرفية واستبعاد إجراء انتخابات برلمانية

منذ 19 دقيقة
آخر تحديث: 27 - يوليو - 2023 11:26 مساءً
علم أوكرانيا

علم أوكرانيا

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صوت البرلمان الأوكراني اليوم الخميس لصالح تمديد الأحكام العرفية 90 يوما أخرى حتى 15 نوفمبر تشرين الثاني، مستبعدا إمكان إجراء انتخابات برلمانية في أكتوبر تشرين الأول.

وكانت قد فرضت أوكرانيا الأحكام العرفية في 24 فبراير شباط 2022، وهو اليوم الذي شنت فيه روسيا غزوا واسع النطاق لجارتها. ومددت كييف القانون عدة مرات منذ ذلك الحين، وهو يمنع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما من مغادرة البلاد.

قال ياروسلاف جيليزنياك، عضو البرلمان، على تطبيق المراسلة تيليجرام إن الأغلبية الساحقة من المشرعين صوتت لتمديد الأحكام العرفية.

ولا يمكن إجراء الانتخابات خلال الأحكام العرفية، وكان من المقرر أن يذهب المواطنون إلى صناديق الاقتراع في أكتوبر لانتخاب برلمان جديد. وستكون هذه هي المرة الأولى التي يؤجل فيها تصويت كبير بسبب الحرب.

ومن المقرر أن تجري أوكرانيا انتخابات رئاسية في مارس آذار من العام المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

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