تمديد حالة الطوارئ العامة في أمريكا بسبب خطر "كورونا" على الصحة العامة

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، تمديد حالة الطوارئ العامة في البلاد بسبب مخاطر فيروس “كورونا” على الصحة العامة.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة إن حالة الطوارئ العامة التي أُعلنت في مارس آذار 2020 بسبب جائحة كوفيد-19 سيتم تمديدها إلى ما بعد أول مارس آذار بسبب استمرار الخطر الذي يشكله فيروس كورونا على الصحة العامة.

وأضاف بايدن أن وفاة أكثر من 900 ألف أمريكي بسبب كوفيد-19 أكدت ضرورة التصدي للجائحة “بكامل قدرات” الحكومة الاتحادية.

وأعلن الرئيس السابق دونالد ترامب حالة الطوارئ العامة منذ ما يقرب من عامين لتخصيص 50 مليار دولار من المساعدات الاتحادية.

وقال بايدن في رسالة يوم الجمعة إلى رئيسي مجلسي النواب والشيوخ نشرها البيت الأبيض “ما زالت هناك ضرورة لاستمرار حالة الطوارئ العامة”.

وكانت حالة الطوارئ ستنتهي تلقائيا ما لم يرسل الرئيس إخطارا إلى الكونجرس خلال 90 يوما قبل مرور سنة على إعلانها يفيد باستمرارها.

وتأتي خطوة بايدن لتمديد حالة الطوارئ حتى مع تقليص عدد كبير من الزعماء المحليين في الولايات المتحدة قيود الجائحة مع انحسار موجة سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.