تمديد عقد سباق ألمانيا للدراجات النارية حتى عام 2031

قالت شركة دورنا سبورتس صاحبة الحقوق التجارية لبطولة العالم للدراجات النارية اليوم الثلاثاء إن سباق جائزة ألمانيا الكبرى سيبقى على جدول المنافسات حتى عام 2031، بعد توقيع عقد جديد مدته خمس سنوات لمواصلة إقامة السباقات على حلبة زاكسنرينج الشهيرة.

وستحتفل بطولة العالم للدراجات النارية بموجب هذه الصفقة الجديدة بالذكرى المئوية لحلبة زاكسنرينج في عام 2027، وستستفيد البطولة من الاهتمام المتزايد بهذه الرياضة، بعدما حضر أكثر من 250 ألف مشجع لسباق جائزة ألمانيا الكبرى يوم الأحد الماضي.

وقال ميكائيل كريتشمر رئيس وزراء ولاية ساكسونيا في بيان “ساكسونيا هي بلد سباقات السرعة، لقد أظهر الحضور القياسي يوم الأحد الماضي مرة أخرى مدى حبنا لسباقات الدراجات النارية في ساكسونيا”.

وفاز مارك ماركيز متسابق فريق دوكاتي بسباق جائزة ألمانيا الكبرى يوم الأحد، ليوسع صدارته لبطولة العالم إلى 83 نقطة، ويثبت مجددا سبب شهرته بلقب “ملك زاكسنرينج” بعد تحقيقه لانتصاره التاسع في سباقات الدراجات النارية على هذه الحلبة.