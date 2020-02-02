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الجيش الاسرائيلي
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تمرين عسكري إسرائيلي لمحاكاة القتال متعدد الجبهات

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أفاد بيان للجيش الإسرائيلي، الأحد، بانطلاق تمرين عسكري على مستوى الأركان العامة، لمحاكاة القتال متعدد الجبهات، بهدف رفع الجاهزية لتنفيذ جهود تفعيل النيران متعدد الجبهات، وتحسين التعاون والتفاعل بين مقرات القيادة والجهات التي تقوم بتفعيل النيران.

وسيشهد التمرين الذي سيجري في صيغة تمرين مقرات قيادة، محاكاة التخطيط لبلورة الأهداف المتعددة وسيناريوهات متنوعة، وخاصة تلك المرتبطة بالتعاون والتخطيط والتفعيل في حالات الطوارئ، حسبما ذكر بيان الجيش الإسرائيلي.

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ويتعاون في التمرين كل من القيادة الشمالية والقيادة الجنوبية والقوات البرية والجوية والبحرية، بالإضافة إلى هيئة الاستخبارات والاتصالات والحماية من الهجمات الإلكترونية.

وسيتواصل التمرين حتى الأربعاء المقبل، ويهدف للحفاظ على جاهزية القوات على جميع الجبهات، حيث تم التخطيط له في إطار خطة التدريبات السنوية للعام 2020

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