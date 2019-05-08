تمهيداً لتعديل مرتقب.. الحكومة الأردنية تستقيل

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قدم وزراء الحكومة الأردنية، الأربعاء، استقالاتهم إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز تمهيدا لتعديل حكومي مرتقب، حسب ما أفاد مصدر رسمي أردني.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن “الوزراء يقدمون استقالاتهم تمهيدا لإجراء تعديل وزاري على حكومة عمر الرزاز”.

وأوضحت أن “رئيس الوزراء طلب الأربعاء من فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم تمهيدا لإجراء تعديل وزاري على حكومته في الأيام المقبلة”.

ونقلت الوكالة عن الرزاز تأكيده أن “التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة التي تتطلّب بذل المزيد من الجهود بما يسهم بتجاوز التحدّيات، وإنجاز أولويّات الحكومة وخططها”.

ويعد هذا التعديل الثالث من نوعه على حكومة الرزاز التي تشكلت في 14 حزيران/يونيو الماضي، حيث جرى التعديل الأول في 11 تشرين الأول/أكتوبر وشمل 10 وزراء وتضمن دمج 6 وزارات.

وكان التعديل الثاني في 22 كانون الثاني/يناير الماضي، وشمل أربع حقائب، بينها السياحة والتربية بعد استقالة الوزيرين المعنيين إثر كارثة الرحلة المدرسية التي أودت بحياة 21 شخصا جلهم تلامذة عندما جرفتهم سيول إلى البحر الميت قبل نحو شهرين.

وقد شكل الرزاز حكومته عقب استقالة هاني الملقي إثر احتجاجات شعبية على تعديل قانون ضريبة الدخل.