"تنتقص من هيبة ترامب".. إسرائيليون يدعون الرئيس الأمريكي لإنهاء حرب غزة

احتشد الآلاف من الإسرائيليين في تل أبيب مساء اليوم السبت، مناشدين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض إنهاء الحرب على غزة وتأمين إطلاق سراح الرهائن.

وتجمع المتظاهرون في ميدان عام خارج مقر الجيش، ملوحين بالأعلام الإسرائيلية ورافعين لافتات بصور الرهائن. ورفع بعضهم لافتات كتب على إحداها “استمرار الحرب على غزة ينتقص من هيبة ترامب”.

وكتب على لافتة أخرى “أيها الرئيس ترامب أنقذ الرهائن الآن!”

وقال بوعز وهو من سكان تل أبيب يبلغ من العمر 40 عاما “نعتقد أن ترامب هو الرجل الوحيد في العالم الذي لديه نفوذ على بيبي.. الذي يمكنه إجبار بيبي على فعل ذلك”، في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي.

يتزايد الإحباط لدى كثير من الإسرائيليين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي أمر الجيش بالسيطرة على مركز حضري رئيسي قد يكون الرهائن محتجزين فيه.

وتخشى أسر الرهائن وداعمون لها من أن يعرض الهجوم على مدينة غزة الرهائن للخطر، ويقول مسؤولون إسرائيليون إن هذا التخوف تشاركهم فيه القيادة العسكرية أيضا.

واتهمت أورنا نيوترا والدة جندي إسرائيلي قتل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 ويحتجز مسلحون جثته في غزة، الحكومة بالتخلي عن رعاياها.

وقالت خلال التجمع “نأمل حقا أن تدفع الولايات المتحدة كلا الجانبين للتوصل في نهاية المطاف إلى اتفاق شامل يعيدهم إلى الوطن”. ويحمل ابنها عمر الجنسية الأمريكية أيضا.

وتشهد تل أبيب مظاهرات أسبوعية يتزايد حجمها مع تزايد أعداد الذين يطالبون الحكومة بالتوصل إلى وقف إطلاق النار مع حماس من أجل إطلاق سراح الرهائن. وقال المنظمون إن مظاهرة السبت شارك فيها عشرات الآلاف. كما نظمت مظاهرة كبيرة في القدس.