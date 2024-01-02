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تنديد أمريكي بتصريحات "سموتريتش وبن غفير" عن تهجير سكان غزة

منذ ساعة واحدة
الوزيران الإسرائيليان بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير

الوزيران الإسرائيليان بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير

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نددت وزارة الخارجية الأمريكية (الثلاثاء 2-1-2023) بتصريحات الوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير الداعية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ووصفتها بأنها “تحريضية وتفتقر للمسؤولية”.

كان سموتريتش، وهو أحد كبار أعضاء الائتلاف اليميني الذي يرأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد دعا يوم الأحد سكان غزة لمغادرة القطاع المحاصر لإفساح المجال للإسرائيليين الذين يمكنهم “تحقيق الازدهار في الصحراء”.

وقال وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي يرأس حزب “الصهيونية الدينية” في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي “لتحقيق الأمن، علينا السيطرة على القطاع. وللسيطرة عليه على المدى الطويل، نحن بحاجة إلى وجود مدني”.

واعتبر أن على إسرائيل أن “تشجّع” فلسطينيي غزة البالغ عددهم 2,4 مليون تقريبًا على مغادرة القطاع.

وأكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وهو أحد رموز الاستيطان الإسرائيلي، الاثنين “أن الترويج لحلّ يشجّع على هجرة سكان غزّة ضروري”.

وعبّر العديد من المسؤولين الدوليين عن معارضتهم لاحتمال تهجير سكان غزة، بينهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني.

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