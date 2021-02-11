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تنديد بريطاني بهجوم الحوثيين على مطار أبها السعودي‎

11 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 11 - فبراير - 2021 6:34 مساءً
نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب

نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب

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ندد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الخميس، بهجوم ميليشيا الحوثي اليمنية الأخير على مطار أبها السعودي.

وقال راب في تغريدة على ”تويتر“: ”نندد بهجوم الحوثيين الأخير على السعودية الذي أصاب طائرة مدنية في مطار أبها، يجب على الحوثيين وقف تلك الهجمات المشينة، بريطانيا ثابتة على دعمها القوي لأمن الأراضي السعودية“.

وأعلنت السعودية، أمس الأربعاء، السيطرة على حريق في طائرة مدنية في مطار أبها، بعد هجوم للحوثيين.

وقالت وسائل إعلام سعودية رسمية، نقلا عن التحالف العربي، إن الحوثيين في اليمن هاجموا مطار أبها جنوب المملكة، ما أشعل حريقا في طائرة مدنية، وتمت السيطرة عليه.

    المصدر :
  • رويترز

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