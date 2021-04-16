تنديد دولي شديد اللهجة بالهجمات التي طالت إقليم كردستان

دانت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، في بيان مشترك الجمعة، “الاعتداءات” التي شنت هذا الأسبوع في إقليم كردستان العراق “بأشد العبارات”.

وقال البيان “ستدعم حكوماتنا تحقيق حكومة العراق في الاعتداءات لضمان محاسبة المسؤولين عنها”.

واستهدف هجوم ليل الأربعاء مطار أربيل الدولي بكردستان في شمال العراق حيث يتمركز عسكريون أميركيون، نفذ للمرة الأولى عبر طائرة مسيرة.

تزامنا، استهدف هجوم صاروخي منفصل على قاعدة عسكرية تركية في بعشيقة الواقعة على بعد 50 كلم عن أربيل، ما أدى إلى مقتل عسكري تركي، وفق ما أفادت وزارة الدفاع التركية.

ولم تتبن أي جهة بعد المسؤولية عن هجوم أربيل الذي سمع دوي انفجاره في كل أرجاء المدينة، وفق ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس.

ويأتي الهجوم بعد نحو شهرين من هجوم صاروخي استهدف مجمعا عسكريا في المطار، تتمركز فيه قوات أجنبية تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لدعم العراق في مكافحة تنظيم داعش، وسقط فيه قتيلان بينهما متعاقد مدني أجنبي يعمل مع التحالف.

وتبنت حينها مجموعة غامضة تعرف بـ”أولياء الدم” الهجوم. ورحبت المجموعة نفسها، التي تعد واجهة لفصائل موالية لإيران في العراق باتت منضوية في أجهزة الدولة الرسمية، بشكل غير مباشر بهجوم الأربعاء، عبر قنوات على تطبيق “تلغرام”.