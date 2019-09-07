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تنصل إيراني جديد من الالتزامات.. وتلويح باليورانيوم

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أكد مسؤول إيراني ان بلاده بدأت الجمعة خطوة جديدة في تخفيض التزاماتها في الاتفاق النووي الإيراني.

كما لوح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي برفع نسبة تخصيب اليورانيوم، قائلاً ” إيران لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 20 في المئة”.

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وأعلن أن بلاده بدأت تشغيل أجهزة متطورة للطرد المركزي لليورانيوم المخصب. وقال:” إن 20 من أجهزة الطرد المركزي من طراز آي 4 باتت تعمل”. وأضاف “خلال الشهرين المقبلين سيصبح 164 جهازا من أجهزة الطرد المركزي من طرازآي4 جاهزا للتشغيل”.

إلى ذلك، ألمح إلى أن قرار إيران بتقليص التزاماتها النووية، يمكن العدول عنه إذا أوفت الأطراف الأخرى بتعهداتها.

 

المصدر: العربية.نت- وكالات

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