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تنظيمات موالية لايران تستهدف السفارة الأميركية في بغداد

منذ ساعتين
آخر تحديث: 17 - نوفمبر - 2020 10:41 مساءً
السفارة الاميركية في بغداد

السفارة الاميركية في بغداد

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كشفت مصادر بوزارة الدفاع الأميركية لـ”سكاي نيوز عربية”، الثلاثاء، أنه جرى استهداف السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، بصواريخ مصدرها التنظيمات الموالية لإيران، مما أسفر عن إصابة 3 مدنيين.

وكان وزير الدفاع الأميركي بالوكالة، كريستوفر ميللر، اعلن أن واشنطن قررت سحب عدد من قواتها من أفغانستان والعراق.

وقال ميللر خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء من البنتاغون: “سننفذ أوامر الرئيس دونالد ترمب بالانسحاب من العراق وأفغانستان”.

كما أضاف: “سنخفض القوات في أفغانستان من حوالي 4500 إلى 2500 بحلول يناير قبل ترك ترمب المنصب، وسنسحب حوالي 500 جندي من العراق ونترك نحو 2500 جندي”.

من جانبه، أكد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، أن “ترمب يأمل في عودة جميع القوات الأميركية من أفغانستان والعراق بحلول مايو”.

ولم يمض على إعلان ميللر بعض الوقت، حتى سمع دوي انفجارات هزت وسط العاصمة العراقية بغداد.

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