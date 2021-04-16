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تنظيم الدولة يتبنى تفجير "الحبيبية" شرقي بغداد

16 - أبريل - 2021
تفجير الحبيبية شرقي بغداد

تفجير الحبيبية شرقي بغداد

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تبنى تنظيم داعش في بيان، الجمعة، التفجير الذي وقع أمس في سوق شعبية شرقي بغداد، وأدى إلى سقوط ضحايا مدنيين.

وقالت وكالة رويترز إن التنظيم “أعلن رسميا مسؤوليته عن الهجوم”، وأعلن أن “الهجوم الذي وقع في معقل الشيعة ببغداد أسفر عن مقتل وإصابة 20 شخصا”.

وكانت الشرطة العراقية ومصادر طبية أبلغت رويترز أن انفجار السيارة المفخخة أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 17 آخرين.

وقالت وكالة “فرانس برس”، الخميس، إن عراقيا قتل في انفجار آلية كان يقل عبرها مواد متفجرة في مدينة الصدر، وهو حي شيعي مكتظ في شرق بغداد، على ما أفادت القوات الأمنية العراقية.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في بيان الخميس أنه “تبين حصول انفجار داخل آلية من نوع نيسان كانت تحمل مواد شديدة الانفجار أثناء حركتها في منطقة الحبيبية قرب أحد الأسواق الشعبية” الشديدة الاكتظاظ في المنطقة.

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