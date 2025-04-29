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تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن هجوم مميت في نيجيريا

منذ 10 ساعات
تنظيم الدولة

تنظيم الدولة

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أعلنت جماعة تنظيم الدولة-ولاية غرب أفريقيا في بيان على تيليغرام اليوم الثلاثاء مسؤوليتها عن هجوم بولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا أودى بحياة 26 شخصا على الأقل.

وتخوض جماعة بوكو حرام وولاية غرب أفريقيا التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية معارك ضد قوات الأمن النيجيرية منذ أكثر من 15 عاما، وكثيرا ما يستخدم مسلحو الجماعتين عبوات ناسفة بدائية لاستهداف المدنيين وقوات الأمن.

من جهة أخرى، قال خبراء أمنيون إن تصاعد الهجمات في شمال شرق نيجيريا من قبل جماعة بوكو حرام ومنافستها المنشقة، تنظيم الدولة – ولاية غرب أفريقيا، أثار مخاوف من عودة كبيرة للمتشددين الذين تشمل أساليبهم الآن طائرات مسيرة وعبوات ناسفة مزروعة على الطرق الرئيسية.

وقُتل 22 شخصا على الأقل في هجمات شنها متشددون مطلع الأسبوع في ولايتي أداماوا وبورنو، بينما لقي 26 آخرون حتفهم أمس الاثنين بعد أن انفجرت عبوة ناسفة في سيارتين في بورنو.

وقُتل عشرات آخرون في سلسلة هجمات شنها متشددون منذ يناير كانون الثاني.

وفي ولاية بورنو، مركز أعمال العنف منذ أكثر من 15 عاما، حذر الحاكم باباجانا زولوم من أن عناصر تنظيم الدولة – ولاية غرب أفريقيا يحققون مكاسب وسط مقاومة ضعيفة من جانب الجيش.

وعزا خبراء أمنيون تجدد القتال إلى تراجع الصراع بين جماعتي بوكو حرام وتنظيم الدولة – ولاية غرب أفريقيا واعتماد الجماعتين على التقنيات الجوية.

    المصدر :
  • رويترز

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