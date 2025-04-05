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تهديد صريح من صحيفة إيرانية باغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب!

منذ 3 ساعات
ترامب وخلفه علما إيران وأمريكا - رويترز

ترامب وخلفه علما إيران وأمريكا - رويترز

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في تصعيد لافت، نشرت صحيفة “كيهان” الإيرانية، التابعة لمكتب المرشد الأعلى علي خامنئي، تهديداً صريحاً باغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، وذلك في عددها الصادر يوم السبت.

وجاء في افتتاحية الصحيفة، تعليقاً على تصريحات ترامب بشأن احتمال توجيه ضربة عسكرية لإيران: “أخطأ كثيراً! وقريباً سيتم الانتقام لدماء الشهيد قاسم سليماني (قائد فيلق القدس السابق) بإطلاق بضع رصاصات على رأسه الفارغ، وسيقابل رصاصات الثأر قريبًا”.

وكان ترامب قد أصدر، خلال ولايته الأولى، قراراً باغتيال قاسم سليماني، في 3 كانون الثاني/يناير 2020، عقب وصوله إلى مطار بغداد الدولي في العاصمة العراقية.

وواصلت الصحيفة الإيرانية انتقاداتها الحادة للرئيس ترامب، ووصفت سلوكه بأنه عدواني واستفزازي تجاه العالم بأسره، بما في ذلك حلفاء بلاده التقليديون.

وأضافت: “ما قصة هذا، دونالد ترامب؟ من يظن نفسه؟! كل يوم يُطلق تهديدات جديدة ضد عدة دول، سواء بالهجوم العسكري، أو بالعقوبات، أو برفع الرسوم الجمركية… حتى حلفاء أمريكا مثل كندا، والدول الأوروبية، واليابان، لم يسلموا من تهديداته، وسيفه المسلول!”.

ويأتي هذا التصريح المثير وسط تصاعد التحذيرات الأمريكية والغربية بشأن احتمال اللجوء إلى الخيار العسكري ضد إيران، في حال فشل المسارات الدبلوماسية المرتبطة ببرنامجها النووي. وكانت باريس قد حذرت، مؤخراً، من أن المواجهة العسكرية مع طهران قد تصبح “حتمية” إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وكان ترامب قد صرّح، يوم الخميس الماضي، أن إيران قد تكون راغبة في التفاوض المباشر مع واشنطن، وهو ما لم تعلّق عليه طهران رسمياً حتى الآن.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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