تواصل الاحتجاجات في إيران.. القوات الإيرانية تلجأ الى الذخيرة الحية

تتواصل التظاهرات الشعبية في مناطق من ايران احتجاجًا على الوضع المعيشي، لا سيما بعد قرار الحكومة خفض الدعم عن بعض المواد الغذائية.

في هذا السياق، أفادت وكالة رويترز بأنّ قوات الأمن الإيرانية أطلقت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين مناهضين للحكومة في عدة أقاليم، اليوم الخميس، بحسب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي فيما تتواصل الاحتجاجات على ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وجاب الإيرانيون الشوارع الأسبوع الماضي بعدما تسبب خفض دعم الغذاء في ارتفاع الأسعار، بنسبة تصل إلى 300 بالمئة لبعض المواد الغذائية الأساسية التي تعتمد على الدقيق.

وسرعان ما اكتسبت الاحتجاجات منحى سياسيا، إذ دعت الحشود إلى نهاية الجمهورية الإسلامية في تكرار للاضطرابات التي وقعت عام 2019، وانطلقت شرارتها بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

في السياق عينه، أظهرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي، لم تتحقق منها رويترز، مقتل ستة على الأقل وإصابة العشرات في الأيام الماضية. ولم يصدر أي تعليق رسمي بشأن سقوط قتلى.

كما أظهرت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، اشتباكات عنيفة في مدن بينها فرسان بوسط إيران حيث أطلقت شرطة مكافحة الشغب الذخيرة الحية على المتظاهرين. وفي شهركرد وهفشجان استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق محتجين.

الى ذلك، شوهد المحتجون في مدينة دزفول الجنوبية وهم يهتفون في مقطع فيديو “لا تخف، لا تخف، نحن في هذا معا”.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة مقطع الفيديو الذي جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونقلت وكالة (إيلنا) شبه الرسمية للأنباء عن قاسم رضائي المسؤول الكبير في الشرطة اليوم الخميس تحذيره من أنه “لن يكون هناك تهاون مع التجمعات غير القانونية وستتم مواجهتها”.