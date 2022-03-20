تواصل المعارك داخل مدينة ماريوبول الأوكرانية

أفاد بافلو كيريلينكو حاكم منطقة دونيتسك في مقابلة تلفزيونية اليوم الأحد، بأن القتال بين القوات الأوكرانية والروسية لا يزال يدور داخل مدينة ماريوبول الساحلية بشرق أوكرانيا.

وما زال كثيرون من سكان ماريوبول البالغ عددهم 400 ألف محاصرين منذ ما يزيد على أسبوعين بينما تسعى روسيا للسيطرة على المدينة بهدف المساعدة في تأمين ممر بري إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا في عام 2014.

وأعلنت قيادة الأركان الأوكرانية سيطرة القوات الروسية على ميناء ماريوبول جنوب أوكرانيا.

وقصف الجيش الروسي مدرسة للفنون استخدمت ملجأ لمئات الأشخاص في ماريوبول بجنوب شرق أوكرانيا، حسبما نقلت فرانس برس عن السلطات المحلية، الأحد، مضيفة أن مدنيين عالقون تحت الأنقاض.

وأعلنت بلدية هذه المدينة الساحلية المحاصرة من قبل قوات موسكو: “أمس (السبت) ألقى المحتلون الروس قنابل على مدرسة الفنون جي12 الواقعة على الضفة اليسرى لماريوبول لجأ إليها 400 من سكانها – من نساء وأطفال ومسنين”.

وأضافت، في بيان، نشر على تلغرام “نعلم أن المبنى دمر، وأن المدنيين السلميين ما زالوا تحت الأنقاض. والعمل جار لتحديد عدد الضحايا”.

ولم يتسن على الفور التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.

وشنت روسيا هجوما واسع النطاق على جارتها أوكرانيا، 24 فبراير الماضي بعد إعلان الأخيرة نيتها الانضمام لحلف شمال الأطلسي “ناتو” وهو ما تراه موسكو يمثل خطرًا على أمنها القومي بسبب تزايد الأنشطة العسكرية للغرب قرب حدودها.

وفور الغزو الروسي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية عقوبات اقتصادية قاسية وعنيفة على روسيا في محاولة لعزلها عن العالم.