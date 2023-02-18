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توتر دبلوماسي.. هولندا ستغلق قنصليتها في سان بطرسبرج في روسيا

منذ 23 دقيقة
خريطة هولندا

خريطة هولندا

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قالت الحكومة الهولندية (السبت 18-2-2023) إنها ستغلق قنصليتها في سان بطرسبرج بروسيا، وإنها ستقلص عدد الدبلوماسيين الروس المسموح بوجودهم في السفارة الروسية في لاهاي.

وقال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا في بيان “تواصل روسيا محاولة إدخال عملاء مخابرات سرا إلى هولندا تحت غطاء الدبلوماسية. لا يمكننا ولن نسمح بذلك”.

وأضاف “في الوقت نفسه ترفض روسيا منح تأشيرات دخول للدبلوماسيين الهولنديين الذين سيعملون في القنصلية في سان بطرسبرج أو السفارة في موسكو”.

وقالت الحكومة الهولندية إنها قررت الحد من عدد الدبلوماسيين في السفارة الروسية في لاهاي لمضاهاة عدد الموجودين في السفارة الهولندية في موسكو.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية في بيان “سيتعين بالتالي مغادرة عدد من الدبلوماسيين البلاد في غضون أسبوعين”، دون أن تذكر عددا محددا.

وأمرت الحكومة الهولندية أيضا المكتب التجاري الروسي في أمستردام بالإغلاق بحلول يوم الثلاثاء.

    المصدر :
  • رويترز

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