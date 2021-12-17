توتر غير مسبوق بين الحوثيين وطهران.. هل تم طرد السفير الإيراني حقاً؟!

نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريراً تحدثت فيه عن تطور سلبي غير مسبوق بين مليشيا الحوثيين والنظام الإيراني، يتعلق بسفير طهران لدي الحوثي “حسن إيرلو”.

حيث نقلت الصحيفة عن مسؤولين شرق أوسطيين وغربيين قولهم بأن الحوثيين يريدون الآن إعادة “إيرلو” إلى طهران، والذي يعتبر أحد عناصر الحرس الثوري الإيراني، وتم تهريبه إلى اليمن لعام الماضي وعين سفيرا للمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وقد طلبت قوات الحوثي من المملكة العربية السعودية، التي تفرض حصارًا جويًا شاملاً على العاصمة اليمنية، السماح للدبلوماسي الإيراني في البلاد بالعودة على الفور إلى إيران، الأمر الذي اعتبره المسؤولون السعوديون علامة على توتر بين طهران والجماعة المسلحة. .

كان الدبلوماسي، حسن إيرلو، منخرطًا بعمق في مساعدة الحوثيين في التخطيط لساحة المعركة، لكن نفوذه في اليمن عزز التصور السلبي في البلاد بأن القوة المتشددة تستجيب لطهران ، وفقًا لمسؤولين إقليميين.

وبعد سبع سنوات من الحرب الأهلية، لا يزال الحوثيون يسيطرون على العاصمة صنعاء ويحكمون جزءًا كبيرًا من شمال البلاد.

قال مسؤول إقليمي: “لقد أصبحت إيرلو عبئًا عليهم”، إنه مشكلة سياسية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سعوديين قولهم لقادة الحوثيين بأنهم لن يسمحوا لإيران بقيادة طائرة إلى اليمن لإيصال السيد إيرلو ، وفقًا لمسؤولين إقليميين.

وبدلاً من ذلك، قال المسؤولون إن إيرلو لا يمكنه الطيران إلا على متن طائرة من عمان أو العراق ولن يُسمح له بالمغادرة إلا إذا أطلق الحوثيون سراح بعض الرهائن السعوديين البارزين.

ولم يرد مسؤولون إيرانيون الجمعة على طلبات التعليق، كما لم يرد قادة الحوثيين على الأسئلة التي تطلب التعليق.