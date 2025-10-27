الأثنين 5 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 27 أكتوبر 2025 |
توتر في الجبل الأسود بعد حادث طعن.. توقيف عشرات الأتراك والأذربيجانيين وتعليق الإعفاء من التأشيرات

مارة في الجبل الأسود يتفقدون آثار تحطيم واجهات محال تجارية

أعلنت شرطة الجبل الأسود، اليوم الاثنين، أنها أوقفت عشرات المواطنين من تركيا وأذربيجان بعد أعمال عنف اندلعت في العاصمة بودجوريتسا نهاية الأسبوع، إثر حادث طعن تعرّض له أحد السكان المحليين على يد مجموعة من الأتراك.

وقالت السلطات إن الحادث وقع مساء السبت بعد مشادة كلامية بين الضحية وعدد من الأتراك، مشيرة إلى أن إصاباته لم تكن خطيرة. غير أن الحادثة سرعان ما أشعلت موجة من الغضب، إذ أقدم بعض السكان على تخريب سيارات تحمل لوحات تركية وأضرموا النار في مطعم يملكه أتراك في وسط المدينة، بينما لجأ آخرون إلى الاحتماء داخل كازينو.

وأكدت الشرطة توقيف شخصين يشتبه في تورطهما المباشر في الطعن، أحدهما تركي والآخر أذربيجاني، إلى جانب 45 شخصاً آخرين من البلدين بتهمة الإقامة غير القانونية. وفرضت السلطات غرامات على عدد منهم، كما قررت ترحيل ثمانية.

ودعا رئيس الجبل الأسود ياكوف ميلاتوفيتش إلى التهدئة، فيما أعلن رئيس الوزراء ميلويكو سبايتش تعليق نظام الإعفاء من التأشيرة لمواطني تركيا بصورة مؤقتة.

وفي أنقرة، قال مصدر في وزارة الخارجية التركية إن الوزير هاكان فيدان أجرى اتصالات مع مسؤولي الجبل الأسود، مؤكداً ضرورة حماية المواطنين الأتراك وضمان حقوقهم.

وأوضح وزير الداخلية دانيلو سارانوفيتش أن نحو 13 ألف تركي يعيشون في الجبل الأسود من أصل 100 ألف أجنبي مسجلين بشكل دائم أو مؤقت، مشيراً إلى تزايد أعداد الأتراك الذين يفتحون شركات أو يبحثون عن فرص عمل في البلاد التي تعتمد اقتصادياً على السياحة وتستعد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي خلال الأعوام المقبلة.

  • رويترز

