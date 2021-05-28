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توتر في العراق.. ضبط منصة إطلاق صواريخ جنوب غربي بغداد

28 - مايو - 2021
الشرطة العراقية

الشرطة العراقية

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تمكنت القوات الأمنية العراقية من العثور على منصة إطلاق صواريخ معدة للاستعمال، اليوم الجمعة جنوب غربي بغداد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني التابعة لمكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عبر قناتها الرسمية في تطبيق “تيليغرام”، أن عناصر الشرطة الاتحادية تمكنوا اليوم من “ضبط منصة إطلاق صواريخ في داخلها ثلاثة صواريخ من نوع كاتيوشا مع نضيدة معدة للإطلاق في منطقة حي الجهاد جنوب غربي بغداد”.

مؤكدة أن مفارز الجهد الهندسي استطاعت رفع المنصة دون أي حادث يذكر.

وأشارت الداخلية العراقية إلى أن مفازر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في الوزارة “واصلت جهودها في تدقيق المعلومات الواردة لها، وتمكنت من تزويد قوات الشرطة الاتحادية بمعلومات مكثفة عن وجود هذه المنصة”.

يأتي ذلك على خلفية التوترات التي برزت في الأيام الأخيرة بين الحكومة العراقية و”الحشد الشعبي” على خلفية اعتقال قائد عمليات الأنبار في “الحشد قاسم مصلح.

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