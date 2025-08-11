الأثنين 17 صفر 1447 ﻫ - 11 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

توتر في بحر الصين الجنوبي بعد مواجهة بين خفر السواحل الصيني وسفن فلبينية

منذ ساعة واحدة
مواجهة بين الصين والفلبين

مواجهة بين الصين والفلبين

A A A
طباعة المقال

قال خفر السواحل الصيني اليوم الاثنين إنه اتخذ الإجراءات اللازمة لطرد سفن فلبينية من المياه المحيطة بجزر سكاربورو شول في بحر الصين الجنوبي.

وذكر خفر السواحل في بيان أنه رصد السفن الفلبينية واعترض سبيلها بعد أن تجاهلت التحذيرات، وأجبرها على الابتعاد في عملية وصفها بأنها “مهنية ومعيارية ومشروعة وقانونية”.

ولم ترد السفارة الفلبينية في الصين بعد على استفسار عبر البريد الإلكتروني حول الواقعة.

وفي الأشهر القليلة الماضية، اشتبكت سفن صينية مرارا مع أخرى فلبينية تسعى إلى إعادة تزويد قوات بالإمدادات في جزيرة سكند توماس شول المتنازع عليها، لكن البلدين توصلا في يوليو تموز إلى اتفاق مؤقت يهدف إلى تهدئة التوتر.

وتقول الصين إن معظم بحر الصين الجنوبي أراض تابعة لها. كما تتنازع بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام السيادة على مناطق بالبحر الذي يمر عبره الجزء الأكبر من تجارة شمال شرق آسيا مع بقية العالم.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الألمان مع تشديد ضوابط تصدير الأسلحة لإسرائيل
غزة تحت القصف
كاتبة إسرائيلية: حظر ألمانيا إرسال الأسلحة لإسرائيل يشكل زلزالاً سياسياً
روسيا تحتفظ بأكبر ترسانة نووية عالمياً (شترستوك)
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا: وقف نشر الصواريخ لم يشمل توقف البحث والتطوير وبنينا ترسانة كبيرة
عناصر من الجيش السوري
تصعيد عسكري سوري شمال شرق البلاد.. تعزيزات كبيرة إلى خطوط التماس مع "قسد"

الأكثر قراءة

النائب بيار بو عاصي
بيار بو عاصي: رح تسلم سلاحك يا محمد رعد!
القرفة لها فوائد مذهلة للصحة
فوائد صحية لتناول القرفة لا يعرفها كثيرون
عناصر من الجيش اللبناني
انفجار ذخائر وسقوط إصابات من الجيش في مجدلزون