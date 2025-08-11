توتر في بحر الصين الجنوبي بعد مواجهة بين خفر السواحل الصيني وسفن فلبينية

قال خفر السواحل الصيني اليوم الاثنين إنه اتخذ الإجراءات اللازمة لطرد سفن فلبينية من المياه المحيطة بجزر سكاربورو شول في بحر الصين الجنوبي.

وذكر خفر السواحل في بيان أنه رصد السفن الفلبينية واعترض سبيلها بعد أن تجاهلت التحذيرات، وأجبرها على الابتعاد في عملية وصفها بأنها “مهنية ومعيارية ومشروعة وقانونية”.

ولم ترد السفارة الفلبينية في الصين بعد على استفسار عبر البريد الإلكتروني حول الواقعة.

وفي الأشهر القليلة الماضية، اشتبكت سفن صينية مرارا مع أخرى فلبينية تسعى إلى إعادة تزويد قوات بالإمدادات في جزيرة سكند توماس شول المتنازع عليها، لكن البلدين توصلا في يوليو تموز إلى اتفاق مؤقت يهدف إلى تهدئة التوتر.

وتقول الصين إن معظم بحر الصين الجنوبي أراض تابعة لها. كما تتنازع بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام السيادة على مناطق بالبحر الذي يمر عبره الجزء الأكبر من تجارة شمال شرق آسيا مع بقية العالم.