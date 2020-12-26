توتر متصاعد بين السلطة الروسية والمعارضة

ألقت الشرطة الروسية القبض على المعارضة الروسية ليوبوف سوبول، المقربة من أبرز قادة المعارضة في روسيا ألكسي نافالني، في ظل حملة القمع التي تمارسها السلطات في موسكو ضد المعارضة الساعية إلى جذب الانتباه لمحاولة تسميم نافالني بغاز الأعصاب. وذلك بحسب صحيفة ”نيويورك تايمز“.

وأضافت: ”تلقي تلك الاعتقالات التي تتم ضد المعارضين الأضواء على الضغوط القانونية التي تواجهها المعارضة في روسيا من جهة، ومن جهة أخرى فإنها تؤكد على الحساسية الشديدة التي أصبحت تتعامل بها السلطات الروسية تجاه أي نشاط يتعلق بعمليات التسمم“.

ومضت تقول: ”أثارت الاتهامات بوجود مؤامرة قاتلة، وربما تبدو كارتونية، لتسميم أليكسي نافالني، أبرز معارضي الكرملين، عن طريق وضع غاز الأعصاب في سرواله الداخلي، شكوكاً كبيرة في حصانة ومهنية واحدة من أبرز وكالات الاستخبارات الروسية الرئيسية، جهاز الأمن الفيدرالي، الذي اعترف عملاؤه بتتبع نافالني خلال رحلته إلى سيبيريا، لكنهم نفوا أن يكونوا قد لعبوا أي دور في محاولة تسميمه“.

وتابعت: ”نافالني، الذي يتعافى الآن في ألمانيا، لعب دوراً نشطاً في استقصاء محاولة قتله، ولكن في نفس الوقت فإن هناك 4 نشطاء معارضين على الأقل حاولوا إلقاء الأضواء على العملية الفاشلة، تعرضوا للاعتقال“.