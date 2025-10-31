الجمعة 9 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 31 أكتوبر 2025 |
توتر متصاعد في تنزانيا.. المعارضة تتحدث عن مئات القتلى

منذ 41 دقيقة
شرطة تنزانيا - رويترز

قال حزب المعارضة الرئيسي في تنزانيا اليوم الجمعة إن مئات الأشخاص قتلوا في احتجاجات على الانتخابات في أنحاء البلاد خلال الأسبوع الجاري، بينما أكدت الحكومة أنها تعمل على استعادة النظام بعد “حوادث منفصلة”.

وقالت الأمم المتحدة إن تقارير موثوقة أشارت إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل في الاحتجاجات في ثلاث مدن، في أول تقدير علني بشأن الوفيات تصدره هيئة دولية منذ الانتخابات التي جرت يوم الأربعاء.

لم تصدر الحكومة أي تقديرات لعدد القتلى، ولم ترد على طلب للتعليق. ولم يتسن لرويترز بعد التحقق بشكل مستقل من صحة هذه التقديرات .

وخرج متظاهرون إلى الشوارع منذ الأربعاء للتعبير عن غضبهم من استبعاد أكبر منافسين للرئيسة سامية صولوحو حسن من السباق الرئاسي ومما وصفوه بقمع واسع النطاق.

وقال شهود إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع وأعيرة نارية لتفريق بعض المتظاهرين.

وقررت الشرطة فرض حظر تجول ليلي في العاصمة التجارية دار السلام خلال الليلتين الماضيتين بعد إضرام النيران في مكاتب حكومية ومبان أخرى. وانقطعت خدمة الإنترنت منذ يوم الأربعاء.

    المصدر :
  • رويترز

