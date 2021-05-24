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توتر وقلق في مالي.. اعتقال الرئيس ورئيس الوزراء في قاعدة عسكرية

24 - مايو - 2021
رئيس مالي المؤقت باه نداو

رئيس مالي المؤقت باه نداو

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أفادت الأنباء الواردة من مالي بأن الجيش في مالي اعتقل الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء ووزير الدفاع مختار وذلك عقب الإعلان عن تشكيلة جديدة للحكومة تم فيها استبدال وزيري الدفاع والأمن.

ونقلت “فرانس برس” عن رئيس الوزراء مختار وان قوله، اليوم الاثنين، إن العسكريين اقتادوه قسرا إلى مقر الرئيس باه نداو.

وأفادت مصادر لمجلة “جون أفريق” بأن العسكريين اقتادوا الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع إلى قاعدة “كاتي” العسكرية.

ويأتي ذلك بعد ساعات من الإعلان عن تشكيلة جديدة للحكومة، غاب عنها اثنان من العسكريين المتنفذين الذين أطاحوا بالرئيس السابق أبوبكر كيتا في أغسطس عام 2020.

وقررت السلطات الانتقالية في مالي استبدال العقيد موديبو كونيه بالجنرال سليمان دوكوريه في منصب وزير الأمن، والعقيد ساديو كامارا بالجنرال محمدو الأمين بالو في منصب وزير الدفاع.

وعلى الرغم من ذلك تغلب العسكريون على تشكيلة الحكومة الجديدة التي تم تكليف مختار وان بتشكيلها في 14 مايو الجاري بعد استقالة الحكومة الانتقالية.

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