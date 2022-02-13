توتر يسود حيّ الشيخ جراح بالقدس.. والفصائل تدعو للنفير العام

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مقدسيا ونجله، من حي الشيخ جراح في القدس المحتلة بعد الاعتداء عليهما.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن توترا يسود حيّ الشيخ جراح منذ الأمس، بعد إعلان عضو الكنيست الإسرائيلي “إيتمار بن جبير” نيته فتح مكتب له في الحيّ.

ومنعت قوات الاحتلال، الصحفيين، من التغطية في محيط منزل عائلة سالم بالشيخ جراح، تزامنا مع دفع الاحتلال بتعزيزات لحي الشيخ جراح واستدعاء وحدة الخيالة.

وتصدى المقدسيون لاعتداءات المستوطنين برفقة جيش الاحتلال، حيث حاولت قوات الاحتلال تفرقة أهالي الحي بالقوة ورش غاز الفلفل صوبهم.

وفي وقت سابق اليوم، أغلقت شرطة الاحتلال مدخل حيّ الشيخ جرّاح الغربي بالسواتر الحديدية، وذلك بالتزامن مع تهديدات من قطاع غزة بإطلاق رشقات من البالونات الحارقة باتجاه مستوطنات غلاف غزّة.

وجدد “بن غفير” دعوته للمستوطنين بالتواجد والاحتشاد مرّة أخرى، مساء اليوم، أمام منزل عائلة سالم، حيث اقتحم وافتتح مكتبه البرلماني.

واحتشد أهالي الحيّ للتصدي والدفاع عن منازلهم من محاولات المستوطنين الاستفزازية، واندلع اشتباك بين أهالي الحي والمستوطنين قبل أن تعتقل شرطة الاحتلال عددا من المقدسيين.

الفصائل تدعو للنفير العام

دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، للنفير العام لمواجهة اعتداءات المستوطنين والمتطرفين على أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

وأكدت لجنة المتابعة، في بيان، مساء اليوم الأحد، أن اعتداءات الاحتلال وتهديد المواطنين في القدس وحماية جيش الاحتلال للمتطرف ايتمار بن غفير، لن يثني شعبنا عن صموده الأسطوري في القدس وخاصة في الشيخ جراح.

وأوضحت، أن العدوان على الشيخ جراح وأحياء القدس كافة، هو عدوان على كل الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية.

وطالبت لجنة المتابعة، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في وقف العدوان الممنهج ضد أبناء شعبنا في القدس.