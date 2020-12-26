توثيق جرائم الحرب في ”ناغورنو قرة باغ“

أفادت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية إن الفيديوهات التي رصدت بعض أحداث الصراع العسكري في إقليم ”ناغورنو قرة باغ“ تعزز الاتهامات بحدوث جرائم حرب في تلك المعارك التي اندلعت بين أرمينيا وأذربيجان قبل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأضافت: ”جماعات حقوق الإنسان تقول إن هناك مئات الفيديوهات التي أظهرت ارتكاب فظائع من كلا الطرفين المتحاربين، وتم نشر تلك الفيديوهات على الإنترنت منذ التوصل إلى اتفاق الهدنة قبل شهر“.

ومضت تقول: ”تحققت منظمة العفو الدولية من 22 فيديو، ولكنها أكدت أنها لا تمثل مئات الفيديوهات الأخرى المنتشرة والتي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي. ومن بين الجرائم التي أشارت إليها المنظمة على وجه الخصوص قطع رأس اثنين من الأرمن، وإعدام أحد جنود حرس الحدود الأذريين“.

وتابعت: ”أكدت مقاطع الفيديو العداء المستمر الذي أعاد إشعال الصراع الأخير الذي استمر 6 أسابيع، وأججه الخطاب القومي والمعلومات المضللة والدعاية، وكل ذلك تم تضخيمه على وسائل التواصل الاجتماعي“.

ونقلت عن ”دينيس كريفوشيف“، مدير أبحاث منطقتي أوروبا ووسط آسيا في منظمة العفو الدولية، اتهامه لطرفي الصراع بالفساد وانعدام الإنسانية، وأكد أنه كان هناك تعمّد لإحداث الأذى وإذلال الضحايا.

ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فإنها وثّقت 11 فيديو تظهر انتهاكات من جانب القوات الأرمينية، بالإضافة إلى 7 انتهاكات أخرى للقوات الأذرية.